Il Polo di Lecco del Politecnico sforna altri cinquanta dottori: i nomi

Saranno 47 i nuovi dottori che verranno proclamati dal Polo di Lecco del Politecnico di Milano. Sarà una settimana intensa al campus di via Previati, dove è tutto pronto per gli appelli di laurea triennale e magistrale che si terranno rispettivamente martedì 20 e giovedì 22 luglio 2021. Saranno in 13 i laureandi triennali:

Ingegneria Civile e Ambientale

Hady El Karmouty, Selina Mazzucco, Fabricio Israel Yaulema Chavez

Ingegneria della Produzione Industriale

Stefano Calvetti, Luca Cazzaniga, Oliviero Cazzaniga, Andrea Falda, Davide Floridi, Pietro Gottifredi, Gianluca Mongiu, Paolo Mossi, Barkissa Nonni, Nicolò Villa

Ecco invece i nominativi dei 34 laureandi magistrali:

Ingegneria Edile-Architettura

Silvia Bertolazzi, Ilaria Santelli

KAIROS - Olimpiadi e territorio montano. Strategie di intervento temporanee applicate all'Evento di Milano-Cortina 2026 nel territorio di Livigno (SO)

Licia Boscari Casolate

Culture Hub. Recupero di un ambiente rurale attraverso l'applicazione innovativa di tradizioni agricole e l'adozione di strategie di economia circolare: conversione di una cascina del lodigiano in polo di ricerca e divulgazione

Kiroles Eskandar

re.vitis. Light rebuild. Progetto per la ricostruzione dell'area terremotata in località Fango a Lacco Ameno (Ischia) con strutture in legno Platform Frame

Valentin Henin, Ingebrigt Lemaître

Weaving (and mending) the social fabric with bamboo fibers - Incremental project of a Learning and Study Center for Baseco

Gabriele Lonardi

MIAE - Isole di calore: mitigazione degli effetti e come limitarne l'insorgenza, applicazione al progetto di un'arena olimpica per Milano e al quartiere Santa Giulia

Alessandro Prandini, Stefano Zanchettin

Drive the change. "Studio dell'utilizzo del surplus energetico del Villaggio Olimpico per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: impatto di modelli di mobilità alternativa e sistemi a guida autonoma."

Silvia Raviscioni, Maria Alejandra Rojas Bolaños

URBAN FOOD FACTORY: Slum's upgrading through an integrated design approach for the environmental performance and social inclusion based in IMM methodology in the border between Bogotá and Soacha (Colombia)

Enrico Rota

The Highest Capanna Osservatorio Regina Margherita il rifugio più alto d'Europa: Strategie per la riqualificazione spaziale ed energetica

Sara Visconti

Progetto animACTION-way. Restauro e valorizzazione della Ferrovia della Valle Brembana. Per una riconnessione di spazio e tempo.

Building and Architectural Engineering

Vida Babajaninia Shirvani

InGrowth-Social housing with indoor farming approach

Ozlem Bozkaya

VALORIZATION OF VILLA FACCHI IN CASATENOVO

Mona Mostafa Mohamed Ahmed Gaber

INSTITUTION OF COLLECTIVE MEMORY

Forough Namjoo

Building Renovation and Energy Retrofitting-Schools of the New Millennium

Valentina Peruzzi

Green Hill Research Centre, renovation of the ex Slaughterhouse area in Milan

Saeideh Soltanmohammadlou, Ramyar Tajik

User-Specific Automated Kinetic Shading Design Implementing Multi-objective Optimization and Machine learning Tools

Mohammadali Taghvaei

SILOBORG, Cultural house for social interaction in Reykjavik

Minyan Wang

TAMA HILL

Civil Engineering for Risk Mitigation

Enpei Chen

Exposure and vulnerability assessment of sewage systems to urban floods - application of case study in Berwyn, Illinois, USA

Pengfei Fan

Structural behavior of a wind power tower

Muyao Li

HYBRID BOLTED JOINTS COMPOSED OF CONVENTIONAL AND ADDITIVELY MANUFACTURED STEEL PROFILES: A NUMERICAL STUDY ON THE TRANSVERSE ISOTROPY AND MATERIAL DAMAGE AROUND BOLT HOLES

Paya Nadar

The role of maps in supporting emergency management analyzed through four test cases

Pengfei Ruan

Thermal analysis of components for solar power systems

Lokesh Udatha

SPECTRAL COLOR ANALYSIS OF FIRE DAMAGED CONCRETE

Mechanical Engineering

Kulothungan Karthikeyan, Rishikumar Vasanthakumar

Stainless steel welding: Residual stress investigation by the effect of different velocities of volumetric heat source in similar and dissimilar materials

Mohamed Arif Mohamed Mustafa

Optimization of the In-Line Solution Treatment of AISI 304 Stainless Steel Pipes

Vignesh Puliyadi Gurumoorthy Rameshbapu

ANALYSIS OF THE EFFECT OF THE ENGINE MASS ON VEHICLE CRASH OF VEHICLE-TO-RIGID BARRIER FRONTAL IMPACT.

Sundip Singh Smag

Research And Development of a Tail Lift for Bikes

Venkata Prakash Reddy Yeddula

Laser Surface Texturing of Biodegradable pure Zn with short and ultrashort pulses: Material Characterization and Biodegradable Behavior