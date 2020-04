Polizia locale associata Alto Lario, finanziato l'acquisto di un gommone

Il Corpo di Polizia associata Alto Lario ha ottenuto un bando di oltre 20mila euro con una copertura dell'80% della richiesta per il finanziamento dell'acquisto di strumentazioni funzionali all'attività.

È stato così finanziato l'acquisto di un gommone per il controllo del lago, funzione sempre più importante nel contesto attuale e in considerazione della sempre maggior presenza di natanti e bagnanti. Tra le altre strumentazioni che saranno acquisite, anche apparati radio per il collegamento tra le pattuglie, tre defibrillatori portatili che saranno collocati sui veicoli di servizio e per altre esigenze, l'armadio blindato per le armi d'ordinanza della Polizia locale di Dervio.

«Con queste nuove dotazioni - spiega il comandante Edoardo Di Cesare - diamo più strumenti operativi agli agenti al fine di meglio tutelare la salute pubblica della popolazione e per garantire un servizio ancora più puntuale su ogni parte del territorio».

Del Corpo di polizia associata Alto Lario fanno parte, oltre che Colico e Dervio, anche Dorio, Valvarrone e Sueglio. «Questo è un ulteriore risultato positivo - spiega il sindaco di Colico Monica Gilardi - della Polizia associata che abbiamo costituito pochi mesi fa, senza la scelta degli amministratori di unire le forze non avremmo avuto possibilità di avere questi finanziamenti su bando».

Piena anche la soddisfazione del sindaco di Dervio, Stefano Cassinelli: «In pochi mesi la Polizia locale ha dimostrato di poter cambiare passo grazie alla disponibilità di un numero di agenti allargo con cui gestire le necessità sul territorio. Anche l'ottenimento di questo bando, dopo varie operazioni di polizia coronate da successo, dimostra il valore della squadra che sta operando a cui va l'apprezzamento di tutte le amministrazioni».