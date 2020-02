Ponte di Brivio, senso unico alternato per due giorni

Due mattine, e altrettanti pomeriggi, di senso unico alternato lungo la SR 342 Briantea in corrispondenza del ponte sull’Adda che collega i comuni di Brivio e Cisano Bergamasco.

Il provvedimento è stato ufficializzato oggi dalla Provincia di Lecco e scatterà precisamente dal pk 20+955 circa (confine con la Provincia di Bergamo) sino al pk 21+100 circa (ingresso al ponte in comune di Brivio), dalle ore 9.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 16.30 di martedì 3 e mercoledì 4 marzo. È prevista una possibilità di proroga giovedì 5 marzo, nei medesimi orari, in caso di avverse condizioni meteorologiche.

Nell'ordinanza, firmata dal dirigente del settore viabilità Angelo Valsecchi, vengono illustrate le motivazioni del provvedimento legato alla necessità di rendere possibili alcuni studi tecnici da parte del Politecnico.

«Nell’ambito di un Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia e Politecnico di Milano per lo studio delle infrastrutture viarie lombarde, il “Ponte di Brivio” è stato selezionato come caso di studio, e pertanto verranno svolte sull’opera una serie di indagini preliminari da parte di personale tecnico ed accademico dell’Ateneo - scrive Valsecchi - Si è dunque ravvisata l’opportunità di istituire il senso unico alternato per la circolazione veicolare lungo la SP ex SS 342 “Briantea”, nel tratto sull’impalcato del manufatto per effettuare in sicurezza le operazioni di indagine sul ponte, al fine di garantire l’incolumità sia degli operatori e delle maestranze coinvolte che degli utenti della strada».