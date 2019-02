Ponte di Paderno: la seconda fase dei lavori terminerà a fine 2020

Il ponte di Paderno riaprirà a pedoni e ciclisti il prossimo 29 marzo 2019, fra un mese circa. La ha comunicato Rfi ai sindaci di Paderno e Calusco d'Adda, rispettando in pieno il cronoprogramma. Nel frattempo l'intervento generale di messa in sicurezza dell'importante infrastruttura prosegue.

Da lunedì 25 febbraio l'impresa appaltatrice - aggiorna Fs sul proprio sito - è a lavoro per l'organizzazione delle attività relative alla realizzazione delle piste di cantiere in zona parco, in seguito all'autorizzazione ricevuta dalla Regione Lombardia. Nello specifico, si sta perfezionando l'accordo con i privati per l'occupazione delle aree, la cantierizzazione e la presentazione delle certificazioni (Scia) ai Comuni di Calusco e Paderno. Procede, in corrispondenza dell'arcata del ponte, il montaggio dei quattro ponteggi che serviranno per il rinforzo degli elementi di controvento. I primi due ponteggi sono stati posizionati sul lato di Calusco d'Adda e si procederà con il montaggio degli altri due sul lato di Paderno d'Adda. Su quest'ultimo lato del ponte è in corso la posa dei rinforzi sulle aste di collegamento fra l'impalcato stradale e quello ferroviario. La posa è stata già ultimata nelle prime due campate e si sta lavorando sulla terza.

Previsto il sopralluogo della Regione

Proseguono, inoltre, le operazioni di foratura del piano stradale per posizionare la carpenteria del nuovo camminamento pedonale e, contemporaneamente, la sostituzione delle chiodature deteriorate con bulloni. Nei prossimi giorni, a seguito delle prescrizioni della Soprintendenza, è previsto un sopralluogo congiunto con la Struttura tecnica (Paesaggio) della Regione Lombardia, per condividere la soluzione definitiva della tipologia di pavimentazione (beole) da adottare in corrispondenza dei futuri percorsi pedonali laterali del ponte.

Per le attività riguardanti la seconda fase, il cronoprogramma di dettaglio sarà sviluppato a seguito della predisposizione della progettazione esecutiva, prevista 30 giorni dopo la consegna dei lavori all'impresa aggiudicatrice della gara d'appalto. La conclusione degli interventi è prevista entro la fine del 2020.