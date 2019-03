Venerdì, finalmente, il Ponte di Paderno riapre a bici e pedoni

Finalmente ci siamo. Il Ponte di Paderno riapre al traffico di bici e pedoni, tornando così a riunire, anche se solo in parte, le due sponde dell'Adda.

Il ponte è chiuso dallo scorso 14 settembre. Se per quanto concerne il transito dei veicoli occorrerà attendere ancora mesi, non prima del 2020, un significativo passaggio verso il ritorno alla normalità si vivrà venerdì 29 marzo 2019. Da Paderno a Calusco, e viceversa, sarà possibile andare a piedi o in sella alla bicicletta. Prevista una cerimonia di inaugurazione alla quale parteciperà anche l'Ad di Rfi Maurizio Gentile, nominato commissario straordinario del Ponte San Michele.

A darne notizia, aggiornando sullo stato dei lavori, la stessa Rfi-Ferrovie dello Stato, attraverso il proprio sito: «Si è conclusa l'impermeabilizzazione della lastra del camminamento pedonale ed è stato ultimato il montaggio del guard-rail - scrive, in data 28 marzo 2019, ovvero oggi - Conclusa anche l'installazione dei montanti del nuovo parapetto per il camminamento pedonale, mentre sul piano dello scorrimento stradale è stato sistemato il parapetto provvisorio».

Prosegue, inoltre, sul lato Calusco d'Adda, la posa dei rinforzi lungo l'arcata del ponte. È terminata la posa dei rinforzi inferiori e si procede con quella dei rinforzi superiori. Ultimate anche le operazioni propedeutiche alla prova di carico del ponte e l'installazione dell'impianto di illuminazione provvisorio, già in funzione. Predisposta, infine, la segnaletica stradale orizzontale che indica il nuovo percorso ciclopedonale».

Gallery