Valmadrera, "Comune a porte aperte": Rusconi riceve i cittadini

Come preannunciato durante la campagna elettorale, il neoeletto Sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi sarà disponibile, una mattina a settimana (il giovedì, in concomitanza con il mercato settimanale), per ricevere i cittadini, senza la necessità di fissare un appuntamento.

Appuntamento fisso da settembre

La “mattina a porte aperte” diventerà definitiva da settembre, quando Rusconi sarà in aspettativa, ma già dalla prossima settimana, giovedì 27 giugno, il Sindaco riceverà senza appuntamento i cittadini dalle ore 9.30 alle ore 12.00, presso il suo Ufficio (2° piano).