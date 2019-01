Ad Acquate posate le prime pietre d'inciampo della città

Sono state posate domenica mattina, in occasione della Giornata della memoria, le pietre d'inciampo in ricordo di Pietro e Lino Ciceri, in prossimità dell'abitazione in cui i due lecchesi vissero, nel rione di Acquate.

Le pietre, realizzate dall'artista tedesco Gunter Demnig, sono state posate presso la scalinata della Madonna di Lourdes per ricordare il sacrificio di Lino e del padre Pietro, eroi della Resistenza lecchese.

Alla cerimonia sono intervenute diverse autorità, dal sindaco Virginio Brivio al prevosto don Davide Milani, il consigliere provinciale Luigi Comi, il presidente di Anpi Lecco Enrico Avagnina che ha tratteggiato le figure dei Ciceri.

Particolare attenzione è stata dedicata alla posa delle pietre d'inciampo dagli studenti delle scuole "Don Ticozzi" di Lecco, che alla vigilia dell'evento avevano realizzato un video di presentazione e in questi giorni ne realizzeranno un altro dedicato proprio alla giornata di domenica 27 gennaio 2019.

