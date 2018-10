Valmadrera, incontro Amministrazione-Poste: "Dialogo positivo per ridurre i disagi"

Si è svolta nel fine settimana una fattiva e positiva riunione tra l’Amministrazione Comunale di Valmadrera, rappresentata dal sindaco Donatella Crippa e dall’assessore al Bilancio e Patrimonio Antonio Rusconi, e Poste Italiane, rappresentato in città da Matteo Magnaghi (responsabile ufficio stampa e comunicazione), Sergio Tesei (responsabile recapito Provincia di Lecco) e Daniela Viscardi (Direttrice Centro Spostamento Posta Valmadrera).

Nel corso dell'incontro sono state analizzate alcune problematiche emerse in questi mesi, in primis la distribuzione della TARI Comunale (Tassa rifiuti), sia per i ritardi nella consegna che hanno costretto l’Amministrazione a evidenziare che il pagamento potrà avvenire senza alcuna mora entro 15 gg dal ricevimento, sia per la distribuzione nelle vecchie corti, dove a un unico numero civico corrispondono più abitazioni.

Si è concluso di fare delle mappe per le corti storiche per la consegna di tutta la posta e una ricognizione dopo due settimane dalla consegna delle buste della TARI. A tale proposito si è già tenuto un incontro tra i responsabili delle Poste e un responsabile dell’Ufficio Tributi del Comune di Valmadrera.

Si è deciso inoltre di fare una verifica periodica tra Amministratori e Poste Italiane rispetto a eventuali problemi trasmessi dai cittadini all'Amministrazione Comunale con l’utilizzo degli strumenti di informazione pubblica di cui il Comune di Valmadrera già dispone.

Disagi sul lago

Sono varie, invece, i disagi che arrivano da coloro che abitano sul lago, da Onno in poi: centinaia, infatti, sono le bollette e le raccomandate che arrivano nelle buste delle lettere già scadute, spesso e volentieri con il sollecito consegnato nel medesimo momento. Gli incontri sostenuti, stando a quanto appreso dagli abitanti della zona, non hanno poi portato a nessun miglioramento nello svolgimento del servizio postale.