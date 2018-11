Potenziato l'oratorio del Pascolo, domenica l'inaugurazione

È tutto pronto nella frazione del Pascolo, a Calolziocorte, per l'inaugurazione dell'oratorio da poco ristrutturato e potenziato. Più precisamente il centro giovanile parrocchiale è stato recentemente oggetto di una serie di opere che hanno ammodernato gli spazi a disposizione della popolazione, con la sistemazione di nuovi giochi per bambini e di una struttura in legno per coprire e migliorare l'area ristoro, oltre al rifacimento dei campi di calcio e pallavolo. Più avanti verrà realizzata una nuova cucina.

«I lavori erano partiti a luglio e sono stati completati nel giro di tre mesi - ricorda Roberto Riva, coordinatore dei volontari dell'oratorio del Pascolo, sempre molto attivi e impegnati in iniziative di grande richiamo come la Lucciolata di fine maggio - Nelle ultime settimane, anche grazie a queste migliorìe, l'oratorio è ancora più frequentato di prima. Grazie alla disponibilità dei volontari e di alcune mamme riusciremo a tenerlo aperto tutti i giorni, eccetto solo il lunedì. Ora vi aspettiamo tutti alla festa d'inaugurazione di domenica 25 novembre».

All'inaugurazione parteciperanno anche l'attuale parroco del Pascolo (e di Vercurago) don Andrea Pirletti e il suo predecessore don Roberto Trussardi, ora alla guida della Caritas bergamasca.

Questo il programma di domenica 25: alle 11.30 celebrazione della santa messa; a seguire taglio del nastro ad opera dei due sacerdoti; alle 13 pranzo comunitario con ottimi piatti (dai sedanini panna e prosciutto allo stufato di manzo con polenta); dalle 14.30 tornei di pallavolo e calcio balilla per giovani e adulti. Nel pomeriggio saranno inoltre attivati giochi per i più piccoli e truccabimbi.

