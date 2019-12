Nuovi allestimenti multimediali al Museo Etnografico di Premana

Verranno inaugurati domenica 5 gennaio i nuovi allestimenti multimediali del Museo Etnografico di Premana. L'appuntamento è per le ore 18 presso la sede di via Roma 18. Gli allestimenti sono stati realizzati dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera nell’ambito del progetto Interreg italosvizzero “La voce della terra: canti e riti della tradizione” - VoCaTe - finalizzato a consolidare il patrimonio culturale immateriale dei territori di frontiera.

"VoCaTe" documenta infatti le ritualità religiose e laiche dell’area di cooperazione, contribuendo in modo significativo alla rivitalizzazione dei luoghi, attraverso iniziative di divulgazione e sostegno al turismo. Come annunciato dal dal sindaco di Premana Elide Codega e dal presidente della Comunità montana Fabio Canepari, subito dopo il taglio del nastro si terrà la manifestazione “Cavalcata dei Tre RE” per rivivere l’antica tradizione dell’Epifania. La partecipazione è gratuita. (Per ulteriori info sul museo e le iniziative: museo.premana.lc.it ).