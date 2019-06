Premiazione concorso ambasciatori del territorio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Ambasciatori del Territorio ha premiato sabato 11 maggio c/o la sala Ellero di Palazzo Badini in Pordenone, i vincitori del bando nazionale del concorso musicale “Ambasciatori del Territorio” che richiedeva di descrivere con un video musicale il proprio territorio. Sono intervenute circa 90 persone provenienti da tutta Italia in rappresentanza degli artisti che hanno inviato i loro video musicali. Il concorso è stato organizzato da Ambasciatori del Territorio® con il patrocinio di Confcommercio-Pordenone, Università di Udine e ASSENSO-Associazione Nazionale Analisi Sensoriale. I video premiati sono stati 9 e tra questi ha ricevuto menzione speciale come “Ambasciatori del Territorio” la Scuola di musica comunale Project Rock School di Mandello del Lario (LC).

Il video descrive il territorio di Mandello del Lario con una sequenza di immagine che ci accompagna dal romanzo dei Promessi Sposi fino alla contemporanea Moto Guzzi. Al concorso hanno partecipato 40 video inviati da tutta Italia, esaminati da una commissione con competenze di vario tipo, dalla musica all’analisi sensoriale alle competenze in turismo e media. Tra i premiati: - GIOVANI AMBASCIATORI: 008, duo composto da Vittoria e Sofia di 11 anni di Ala di Stura (TO). - GIOVANI AMBASCIATORI: Grillone Edoardo di 12 anni di Serralta (MC). - MUSICA ORIGINALE: Associazione Musical-mente di Provaglio d’Iseo (BS). - SCENEGGIATURA: Maiocchi Davide di Domodossola (VB). - REGIA: Sindrome di MA di Trieste. - 3° classificato: I piccoli accordi della Scuola primaria Ippolito Nievo di Premariacco (UD). - 2° classificato: Società filarmonica Chiusina di Chiusa di San Michele (TO). - 1° classificato: Arabus Crew di Arbus (SU-Sardegna). Chi è Ambasciatori del Territorio® Ambasciatori del Territorio® è un’idea che offre consulenza e formazione a qualsiasi ente o realtà imprenditoriale interessata a formare il proprio personale nell’ambito della valorizzazione dell’offerta turistica. Intendiamo un innovativo modo di concepire quest’ultima: offrire ESPERIENZE TURISTICHE, dare importanza all’ACCOGLIENZA, far sperimentare all’ospite TUTTI i SENSI della sua vacanza. Siamo convinti che le persone facciano la differenza, soprattutto in un settore come quello turistico, in cui è alto il livello di relazione che si crea tra chi “ospita” e chi viene “ospitato” in un territorio. Il turista è sempre più alla ricerca di percorsi alternativi che gli permettano di vivere emozioni uniche e di scoprire nuovi “mondi”, possiede tutti i mezzi necessari per informarsi ed è sempre più interessato a vivere appieno il territorio che lo ospita e che gli consente di sentirsi temporaneamente “abitante del luogo”.