Il Maggio Calolziese raggiunge quota cento: tanti gli eventi al via

Quasi cento eventi tra appuntamenti aggregativi, sportivi e culturali a cui si aggiungono anche la Giornata del Verde pulito e le feste di fine anno scolastico. Entra nel vivo questo week-end la rassegna del Maggio Calolziese, promossa dall'Amministrazione comunale di Calolziocorte in accordo con associazioni, parrocchie e scuole del territorio.

Un appuntamento fisso e sempre apprezzato che inizia oggi con l'apertura del giardino botanico (nel pomeriggio a villa De Ponti) e lo spettacolo teatrale di questa sera dall'Aido alla scuola Cittadini, per poi proseguire fino a sabato 22 giugno quando si terrà la festa in piazza "Aspettando la Monza-Resegone". In mezzo tantissimi altri eventi: dai tornei di calcio alla camminata degli alpini di domenica 5 maggio, dalla Lucciolata del Pascolo (sabato 25 maggio) alla Notte Bianca con negozi aperti e itinerari enogastronomici (sabato 8 giugno).

Il ricco calendario del "Maggio Calolziese 2019 - Sport ed eventi", curato dall'assessorato eventi e Associazioni guidato da Cristina Valsecchi e dalla biblioteca, è stato presentato ieri in municipio alla presenza del sindaco Marco Ghezzi, della stessa Valsecchi (nella foto sotto con una medaglia dei giochi), del vicesindaco Aldo valsecchi, degli assessori Tina Balossi e Dario Gandolfi, e di Emanuela Locatelli della biblioteca civica Cittadini impegnata in prima fila nell'organizzazione.

Il sindaco Ghezzi: «Importante occasione per far rivivere il territorio»

«Come potete vedere nell'opuscolo preparato dall'assessore Cristina Valsecchi e dalla biblioteca, sono numerose le manifestazioni promosse dal Comune, dal mondo associativo, dalle scuole e dalle parrocchie - ha commentato il sindaco Ghezzi - I vari eventi avranno luogo su tutto il territorio comunale, in particolare in piazza Vittorio Veneto, in alcune frazioni e al Lavello. L'obiettivo è quello di rilanciare e rinnovare questa manifestazione, comunque sempre molto apprezzata dai cittadini. Invitiamo tutti a partecipare numerosi per far rivivere un territorio che sta progressivamente perdendo il senso di comunità e appartanenza. Quest'anno, del resto, gli appuntamenti sono tantissimi e alcuni decisamente innovativi. Ringrazio il corpo insegnante e gli studenti delle scuole superiori Rota per aver creato il nuovo logo e il manifesto grafico identificativo della manifestazione».

L'assessore Cristina Valsecchi ha quindi snocciolato alcuni numeri della manifestazione, parlando di un evento che ha tutte le carte in tavola per coinvolgere al meglio un numeroso pubblico. «Abbiamo prolungato questa edizione del Maggio calolziese arrivando a toccare 100 eventi dalla fine di aprile alla metà di giugno, come tutti possono vedere nella brochure diffusa in numerose copie su tutto il territorio - ha sottolineato l'assessore ad Eventi e Associazioni - Abbiamo voluto organizzare un programma ampio a 360 gradi per coinvolgere le associazioni e dare ancora maggiore rilievo alle attività proposte. Spazio dunque a musica, ballo, conferenze, teatro, sport, diventimento per grandi e bambini. Partecipano ben 35 associazioni, avremo 10 diverse discipline sportive, oltre alle giornate del verde pulito. Presenti anche scuole e parrocchie. Ringrazio per la collaborazione anche l'istituto Rota del Lavello, e gli sponsor Cartiera Dell'Adda, Ausm e Acel - conclude Cristina Valsecchi - Invitiamo tutti a partecipare».

