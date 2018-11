Si pensa a nuovi tagli alle corse dei treni anche nelle province di Lecco e Sondrio

Ben 24.000 pendolari resteranno senza 350 treni. Tra questi, il taglio ipotizzato da Trenord interesserà oltre 500 viaggiatori delle province di Lecco e di Sondrio, con 11 corse da sostituire con autobus lungo la tratta Colico-Sondrio. L'ennesima "mazzata" a danno dei pendolari della nostra provincia - già provati da ritardi, convogli congestionati e disservizi vari - sarebbe stata ipotizzata da Trenord all'interno di un piano sottoposto a Regione Lombardia per le riorgarnizzazione delle corse sull'intero territorio provinciale. Lo rivelano "Le Iene" in un articolo appena pubblicato sul sito web della nota trasmissione di Italia Uno.

Sembra che, secondo Trenord, avere meno treni sui binari possa contribuire a risolvere le criticità che si sono manifestate nei mesi passati dovuta all'insufficienza del personale operativo. Impressionanti i dati "snocciolati" dalle Iene nella loro inchiesta esclusiva dove si parla di un Piano che porterebbe - se approvato - a tagli su ogni linea: oltre 24.000 posti in meno per viaggiare tra servizi festivi (16.730 - meno 5,97%) e feriali (meno 1,01%). In totale verrebbero soppressi 2,1 milioni di chilometri annui di corse. Insomma, invece di un potenziamento del servizio, si va nella direzione opposta.

E anche la provincia lecchese rischia di rimanere fortemente danneggiata. Sempre stando al servizio delle Iene, nell'area Lecco-Sondrio potrebbe essere soppressa l'ultima corsa Sondrio-Milano e Milano-Lecco, oltre alla sostituzione con bus di nove treni regionali lungo la tratta Colico-Sondrio e di un treno regionale tra Lecco e Colico.

