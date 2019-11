Il primo "Lecco Pride" diventa realtà: battesimo il 20 giugno 2020

Lecco avrà ufficialmente il suo Pride. Gli organizzatori, in testa l'associazione Renzo e Lucio, hanno scelto la data: il 20 giugno 2020 si svolgerà la manifestazione finale, attorno alla quale verrà costruita una ricca rassegna di eventi per coinvolgere la cittadinanza a una riflessione su tematiche legate ai diritti, alla visibilità, all'accettazione, all'inclusione delle persone Lgbt.

«Sarà un Pride classico, con una manifestazione che si concluderà in Piazza Garibaldi - spiega Mauro Pirovano, presidente dell'associazione Glbts Renzo e Lucio - Confermata la nostra idea iniziale di costruire una serie di eventi prima della manifestazione; venerdì 19 giugno al Circolo Arci di Calolzio organizzeremo un incontro con l'Associazione genitori degli omosessuali, Agedo, che recentemente ha aperto una succursale Como-Lecco, e sarà inoltre occasione per lanciarla nel territorio e affrontare le problematiche legate. Sempre a Calolzio si svolgerà la proiezione del film "Due volte genitori" con la presenza del regista Claudo Cipelletti».

«Coinvolgeremo le aziende del territorio»

Le iniziative saranno numerose anche da qui a giugno 2020. Al Bar Napoleon il 6 dicembre spazio a un apericena che sarà il primo di una serie per finanziare la manifestazione; il 17 dicembre al circolo Libero Pensiero verrà allestita una tombolata natalizia. «Contiamo di organizzare altri eventi non solo in quella settimana, ma durante tutto l'anno - continua Pirovano - Sicuramente uno riguarderà la tematica dei migranti Lgbt, ma cercheremo di fare anche qualcosa rivolto alle aziende e al mondo del lavoro, così come spettacoli teatrali e altre serate. L'idea è coinvolgere le aziende del territorio in qualità di sponsor e per questo abbiamo pensato a tre modalità per sostenere il Lecco Pride, che abbiamo chiamato con i nomi delle nostre montagne: Grignetta, Resegone e San Martino».

Il logo, «onde che richiamano l'acqua»

Sabato, in occasione della presentazione del Pride, è stato svelato anche il logo (cliccare sotto), costituito dal nome e da onde stilizzate color arcobaleno. «L'idea è "invadere" la città con queste onde, elemento che richiama il lago ma che allo stesso tempo ci ricorda che al 70% siamo fatti di acqua e la società deve essere rispettosa di ogni persona. È un'immagine per pensare alla sessualità ed altre tematiche in maniera liquida. Una goccia alla volta, insieme, si può scalfire anche la roccia dei pregiudizi».



Gallery