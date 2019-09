Pro loco Valgreghentino, Mandelli confermato presidente

I soci della Pro Loco Valgreghentino si sono riuniti in assemblea per eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo che guiderà l'Associazione nel trienno 2019 - 2021. L'elezione del Presidente è avvenuta per acclamazione ed è stato confermato nella sua carica Gianpaolo Mandelli, il quale ha ringraziato tutti per la fiducia accordata e si è detto pronto a guidare la Pro Loco per altri tre anni con l'intento di coinvolgere sempre più persone, soprattutto giovani, e di impegnarsi per far nascere un sentimento di unità e condivisione in tutto il paese senza più campanilismi.

Di seguito è avvenuta la votazione per l'elezione dei consiglieri che affiancheranno il presidente Mandelli. Lo scrutinio ha quindi determinato il nuovo organo direttivo così composto: Gianpaolo Mandelli (presidente), Giorgio Colombo, Simona Colombo, Simona Corti, Gian Pietro Panzeri, Mario Pizzagalli e Andrea Scaccabarozzi. Nei prossimi giorni il nuovo Consiglio si riunirà per eleggere al proprio interno le cariche di vice presidente, tesoriere e segretario. Dirigenti e volontari si dedicheranno poi all'organizzazione di manifestazioni ed eventi per promuovere il paese, favorendo l'aggregazione e il mondo delle associazioni.