«Il Comune non incide nella scelta del personale dell'Info Point»

Ritengo inaccettabili le dichiarazioni del Consigliere comunale di Minoranza Paolo Ferrara, recentemente apparse sulla stampa, che insinuano la mancata trasparenza nell'assunzione del personale della Pro Loco che gestisce l'ufficio turistico di Varenna, mettendone in dubbio, se non la legittimità (e come mai potrebbe!), la loro opportunità.

Voglio sottolineare come, finalmente, l'attuale Amministrazione Comunale - fin dall'inizio del suo mandato - non abbia mai interferito con le scelte e l'autonomia della Pro Varenna, instaurando con essa un rapporto di leale collaborazione per lo sviluppo turistico del paese. Né il sindaco, né la Giunta municipale, né alcun altro membro dell'Amministrazione hanno mai condizionato, direttamente o indirettamente, le scelte in materia di personale dell'ufficio turistico.

Agli attuali dipendenti, che sono stati da me personalmente selezionati, voglio esprimere pubblicamente il mio ringraziamento per l'ottimo lavoro svolto in questi ultimi mesi, che ha visto un crescendo di gradimento espresso dagli utenti per il cortese approccio e la professionalità dimostrata. L'Info Point infatti non è affatto allo sbando, come qualcuno ha scritto, ma sta svolgendo il suo compito al meglio, perché Varenna sia sempre più accogliente ed attenta alle esigenze del turista.

Fulvio Manzoni, presidente Pro Varenna