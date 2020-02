Lecco Calcio a 5 e Comune varano il progetto "Generazione bluceleste"

Un nuovo e ambizioso progetto denominato “Generazione Bluceleste“, promosso dall’Asd Lecco Calcio a 5 e patrocinato dal Comune di Lecco, è pronto a partire. Un progetto strutturato in diverse fasi che si preannuncia innovativo e di grande valore sia educativo sia sportivo. L’iniziativa prevede la nascita e la realizzazione di una Lecco Calcio a 5 Academy, ovvero una scuola calcio rivolta a bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e 15 anni, fondata sui concetti di continuità, progressività e pluriannualità, attraverso la quale favorire l’apprendimento delle nozioni base non solo del calcio a 5 ma anche dell’attività fisico-sportiva in generale.

Il progetto partirà dalle scuole della provincia con l’intento di portare il calcio a 5 nelle aule e nelle palestre per promuoverne la pratica e trasmetterne la passione e i valori. Saranno coinvolti competenti e qualificati istruttori e allenatori supportati da tutta la strutturata organizzazione logistica della società bluceleste.

Primo step in programma nel mese di febbraio quando, nei pomeriggi di martedì e giovedì, a partire dal giorno 6 alle ore 16.30, l’attenzione si sposterà al Palatarus di Lecco, viale Brodolini, dove la società bluceleste metterà a disposizione un apposito spazio per le attività alle quali la partecipazione sarà gratuita.

La costituzione di un vero e proprio centro tecnico nello stesso Palataurus, già quartier generale dell’attività della prima squadra che partecipa al Campionato Nazionale di Serie B e della formazione Under 19 iscritta al Campionato nazionale di categoria, sarà l’altro successivo step.

Tutti i dettagli del progetto saranno illustrati con particolare dovizia, nell’incontro con l’assessore allo Sport Roberto Nigriello, il professor Tommaso Mattioli responsabile delle attività sportive scolastiche della provincia di Lecco, l’assessore all’Istruzione Clara Fusi, e i dirigenti scolastici delle scuole del territorio, alla presenza del Presidente bluceleste Elena Ionel e tutto lo staff tecnico e dirigenziale del Lecco Calcio a 5, che si terrà il giorno 19 febbraio al Comune di Lecco.