La Provincia distribuisce altre 210.000 mascherine ai comuni lecchesi

Altre 210.000 mascherine in arrivo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus in questa Fase 2. La Provincia di Lecco, in collaborazione con il Comitato di coordinamento dei volontari di Protezione civile, ha programmato infatti una nuova distribuzione a tutti i Comuni del territorio di altre 210.000 mascherine chirurgiche messe a disposizione da Regione Lombardia. La consegna ai Comuni verrà effettuata domani, venerdì 15 maggio, dalle 15.00 alle 17.30 presso l'unico punto di distribuzione allestito al Centro polifunzionale di emergenza di Protezione civile in località Sala al Barro a Galbiate.

Con questa quinta distribuzione si arriva a quota 610.000 mascherine

«Attraverso il servizio Protezione civile della Provincia di Lecco e il Comitato di coordinamento dei volontari - commenta il presidente Claudio Usuelli - domani pomeriggio procederemo con una nuova distribuzione ai Comuni del territorio delle mascherine chirurgiche fornite da Regione Lombardia. Saranno poi i Comuni a decidere le modalità di consegna alla popolazione. Quella di domani sarà la quinta distribuzione effettuata dalla Provincia di Lecco, dopo le oltre 400.000 mascherine già consegnate nelle scorse settimane».