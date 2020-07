Viabilità nel territorio, ecco gli ultimi provvedimenti della Provincia di Lecco

Sono giorni importanti per la viabilità nel territorio: il settore Viabilità e infrastrutture della Provincia di Lecco ha infatti provveduto a rendere esecutive alcune ordinanze che riguardano strade del Lecchese.

Le chiusure notturne

La SP67 Alta Valsassina e Valvarrone verrà chiusa al transito in ore notturne al pk 0+400 circa (civico 47 di Via Roma), nel comune di Premana, dalle ore 22 di lunedì 10 agosto 2020 sino alle ore 04 di martedì 11 agosto 2020; la chiusura servirà al posizionamento provvisorio di un'autogrù per lo spostamento di macchinari da parte della società Henbor.

La SP54 Monticello Brianza-Paderno d'Adda sarà chiusa in corrispondenza del ponte San Michele sul fiume Adda tra Paderno e Calusco, su richiesta di Rfi al fine di poter eseguire lavori di carico/scarico delle attrezzature da ponteggio a servizio dell'arco sul ponte. Per questo la Provincia ha disposto la chiusura totale al transito della SP54 dal pk 13+300 circa (ingresso al Ponte San Michele lato Provincia di Lecco) sino al pk 13+435 circa (fine competenza Provincia di Lecco e inizio SP 166 in Provincia di Bergamo) in orario notturno tra le 00 e le 04:30 del giorno 18 luglio 2020.

Limiti di velocità

Novità in vista anche per quanto riguarda i limiti di velocità sulle strade provinciali.

A decorrere dalle 16 di mercoledì 15 luglio 2020 e sino a successiva revoca, il limite di velocità lungo la SP51 "della Santa" sarà modificato a 50 km/h sulla corsia in direzione da Oggiono a Lecco tra il Pk 3+484 (Intersezione rotonda con SP 51 "Santa" con via La Rossa di Oggiono) e il Pk 3+043 (SP 51 "Santa" via per Lecco confine tra i Comuni di Oggiono e Galbiate); limite massimo di velocità di 70 Km/h, invece, sulla corsia in direzione da Oggiono a Lecco tra il Pk 3+043 (SP 51 "Santa" via per Lecco confine tra i Comuni di Oggiono e Galbiate) e il Pk 1+950 (SP51 "Santa" Via Provinciale in Comune di Galbiate).

A decorrere dalle ore 16 di mercoledì 15 luglio 2020 e sino a successiva revoca, prevista la modifica del limite di velocità massima consentita lungo la SP70 Dolzago-Galbiate allo scopo di aumentare la sicurezza della circolazione, come di seguito elencato: limite massimo di velocità di 50 Km/h tra il Pk 3+167 (Intersezione rotonda con SP 60 dir "Diramazione Ello" in Comune di Oggiono) e il Pk 3+700 (SP 70 Via Bosolasco in Comune di Oggiono); limite massimo di velocità di 30 Km/h tra il Pk 3+700 e il Pk 4+030 (SP70 Via Bosolasco in Comune di Oggiono); limite massimo di velocità di 50 Km/h tra il Pk 4+030 (SP70 Via Bosolasco in Comune di Oggiono) e il Pk 4+505 (incrocio con SP 58 di Colle Brianza in Comune di Galbiate).

Per una questione di sicurezza, viene istituito il limite di 50 km/h sulla SP70 Dolzago-Galbiate, con divieto di transito agli autotreni, autosnodati e autoarticolati eccetto bus.