Asst Lecco, provvedimento verso il sindacalista Scorzelli. La Rsu: “Undici in tre anni”

Abbiamo appreso da un comunicato dell’Unione Sindacale di Base (USB) dell’ennesimo provvedimento disciplinare da parte dell’Asst Lecco nei confronti del sig. Francesco Scorzelli, dirigente sindacale USB e delegato RSU eletto dai lavoratori con il maggior consenso.

Siamo sempre più sconcertati: 11 provvedimenti disciplinari in tre anni nei confronti di un delegato sindacale. Nell’esprimere tutta la nostra solidarietà al delegato auspichiamo che si possano fermare azioni che riteniamo motivo di conflitto inutile e dannoso, che minano sia la serenità del lavoratore coinvolto sia quella del resto dei dipendenti e dei delegati RSU.

Ovviamente, pur trattandosi di provvedimenti disciplinari nei quali non entriamo nel merito, auspichiamo che il delegato possa, nelle sedi deputate, uscirne con la piena assoluzione.

Per dovere e per solidarietà ci sembra il minimo esprimere la nostra vicinanza nei confronti di un delegato sindacale RSU compagno di tante lotte passate presenti e future.

RSU ASST Leccodiri