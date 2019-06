Pulizia dei sentieri, il grazie del Comune di Varenna ai volontari

«L'Amministrazione comunale di Varenna desidera rivolgere un sentito plauso al gruppo di "Volontari dei Sentieri", che in modo silenzioso ed efficace prestano gratuitamente il loro lavoro, svolgendo interventi di pulizia, manutenzione e ripristino dei sentieri e delle mulattiere presenti sul nostro territorio».

Questa la dichiarazione del sindaco di Varenna, Mauro Manzoni, che ha voluto ringraziare pubblicamente i volontari impegnati nella preziosa cura dei sentieri e delle aree boschive del paese.

«Il mantenimento dell'efficienza di tali tracciati non solo tutela il sistema di percorrenza montano come patrimonio storico-culturale, ma incide soprattutto sulla sicurezza delle escursionisti, rendendo in tal modo l'esperienza del moderno viandante tanto più piacevole e serena - aggiunge Manzoni - Perciò il loro impegno è motivo di orgoglio e fa onore alla nostra comunità, capace anche di produrre attività generose e solidali, espressione di una rete di civile attenzione. Un ringraziamento di cuore va soprattutto al Consigliere comunale Simone Fagioli, che in questi tre anni di mandato, dopo avere ricostituito il Gruppo, si è fatto promotore delle concrete azioni sul campo».