Volontari all'opera a Imbersago per ripulire il Lungoadda

Domenica di lavori e pulizia per i volontari del territorio. Se a Dervio diversi cittadini hanno dato il proprio contributo per ripulire le rive del lago da legname e rifiuti, a Imbersago è invece entrato in azione il Comitato Ecologico. Come ogni mese l'associazione si è attivata scegliendo un luogo specifico da sistemare: ieri l'intervento si è tenuto lungo il sentiero che dalla località Monsereno porta sull'alzaia dell'Adda.

In prima fila con i volontari (nelle foto) si è mobilitato anche il sindaco Fabio Vergani. Hanno inoltre dato un importante contributo ai lavori anche i Green Boys di Brivio, con i quali il Comitato Ecologico di Imbersago ha avviato un ottimo sodalizio. Dopo aver lavorato tutto il pomeriggio, i volontari si sono quindi dati appuntamento al prossimo mese per nuove attività. Il lavoro di ieri è stato notato da diversi passanti, alcuni dei quali hanno ringraziato pubblicamente i volontari sui social per l'opera di pulizia svolta.

Gallery