A Cernusco il punto di interscambio per evitare blocchi sulla linea ferroviaria

Sarà progettato nella fermata di Cernusco-Merate, e non nella stazione di Olgiate, come invece originariamente previsto nel Piano regionale della mobilità, il punto di comunicazione fra i binari sulla linea Monza-Molteno-Lecco. Lo ha dichiarato oggi l'assessore regionale alla Mobilità, Claudia Terzi, rispondendo in Commissione Territorio a un question time dei Consiglieri regionali del Partito Democratico Raffaele Straniero, Gigi Ponti e Pietro Bussolati.

«Secondo Rfi, questo intervento assicura le stesse funzionalità del precedente progetto - ha spiegato l’Assessore Terzi - ovvero, evitare la paralisi della linea in caso di arresto di un convoglio ferroviario fra le stazioni di Calolziocorte e Carnate. Siamo alla fase di avvio della progettazione e Regione Lombardia seguirà con attenzione tutte le tappe della vicenda per garantire funzionalità piena alla linea, nell'ambito degli interventi di riqualificazione della Lecco-Sondrio-Tirano e della Colico-Chiavenna».

«Rfi ha deciso di sostituire l'intervento già previsto con un altro che prevede un terzo binario nella stazione di Cernusco - ha sottolineatoRaffaele Straniero - Si tratta di un passo avanti positivo, se avrà le stesse caratteristiche di quello previsto ad Olgiate, e di cui sarà però necessario valutare la fattibilità».