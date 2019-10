Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: ecco cosa cambia a Lecco

Cittadini ledcchesi, fate attenzione: sono in vigore anche nel Comune di Lecco le disposizioni (e limitazioni) previste dalla normativa regionale, in materia di miglioramento della qualità dell'aria, riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e tutela della salute dei cittadini. Le prescrizioni in vigore sono quelle ben descritte dalle infografiche regionali disponibili di seguito:

Rispetto allo scorso anno, le novità riguardano i veicoli Diesel Euro 3 che, così come già accaduto per le vetture a benzina Euro 0 e diesel Euro 0,1 e 2, dal 1° ottobre non potranno più circolare durante il giorno dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30.

Progetto sperimentale Move-In

Ulteriore novità è l'attivazione del progetto sperimentale regionale Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) che promuove modalità innovative per il controllo delle emissioni degli autoveicoli più inquinanti nelle zone regionali soggette ai blocchi del traffico.

I cittadini proprietari dei veicoli a benzina Euro 0 e diesel Euro 0, 1, 2 e 3 hanno infatti la possibilità di richiedere una deroga chilometrica ai blocchi vigenti, monitorabile in base all'uso effettivo del veicolo e allo stile di guida adottato grazie a una scatola nera (black-box), installata sul veicolo, che consente di rilevare le percorrenze reali attraverso il collegamento satellitare a un'infrastruttura tecnologica dedicata. La deroga consentita da Move-In non si applica nel caso di attivazione delle misure temporanee previste in caso di superamento dei limiti descritte di seguito, mentre le modalità di richiesta, attivazione e utilizzo di Move-In sono disponibili sul sito di Regione Lombardia al collegamento sopra evidenziato.

Inoltre, come già accadeva lo scorso anno, al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3 per 4 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da Arpa Lombardia nelle giornate di controllo ( lunedì e giovedì), su quattro giorni antecedenti, entrano in vigore entro il giorno successivo gli ulteriori divieti e le limitazioni previste dalle "misure temporanee omogenee di 1° e 2° livello" descritte nelle infografiche disponibili di seguito. Anche in questo caso le novità riguardano la circolazione dei veicoli a diesel Euro 3. In aggiunta, nel territorio comunale di Lecco è sempre vietato sostare con il motore acceso (veicoli elettrici esclusi) ed è vietato ai gestori degli esercizi commerciali di mantenere aperte le porte di accesso ai locali con gli impianti di riscaldamento accesi.

Per consentire alle persone che lavorano e studiano in città di parcheggiare e raggiungere le rispettive mete, come lo scorso anno restano escluse dal divieto alcune tratte.

La direttrice SS 36 Dir - Ospedale - pronto Soccorso con le seguenti strade percorribili: via Filanda da uscita attraversamento a pronto soccorso e ritorno, via Dell’Eremo da uscita attraversamento fino a parcheggio ospedale e da parcheggio ospedale fino a intersezione con via Belfiore e ritorno in attraversamento (mappa 1).

La direttrice SS36 Dir - uscita via Ai Poggi / Piani D'Erna con le seguenti strade percorribili: via Ai Poggi, da uscita SS 36 Dir a via Prealpi, e via Prealpi fino a parcheggio funivia Piani d’Erna e ritorno (mappa 2).

La direttrice Sondrio - Malgrate e ritorno con le seguenti strade percorribili: lungo Lario Piave, lungo Lario IV Novembre, lungo Lario Cadorna, lungo Lario Battisti, lungo Lario Isonzo, via Leonardo da Vinci, ponte Kennedy (mappa 3).

Le direttrice Bergamo - Lecco, Bergamo - Valsassina e ritorno: i veicoli provenienti da Bergamo - Vercurago, per raggiungere il centro città dovranno percorrere corso Bergamo, il cavalcavia della SP 639, piazza della Nazioni, viale Brodolini, viale Don Ticozzi, la rampa di accesso alla SS 36 in direzione Lecco e utilizzare le uscite "Lecco centro" e "Ultima uscita Lecco" oppure prendere la SS 36 Dir. per dirigersi all’ospedale o in Valsassina (mappa 4).

Le direttici Milano - Lecco / Bergamo – Lecco/ Valsassina – Lecco: i veicoli in arrivo a Lecco dagli sbocchi della SS 36 su via Balicco potranno parcheggiare nelle aree di sosta ivi esistenti, per riprendere la SS 36 dovranno percorrere via XI Febbraio, largo Caleotto, via Marconi, via Fiandra e via Pergola, fino rampa di accesso alla SS 36 direzione Milano - Pescate e alla SS 36 Dir direzione Valsassina. Per riprendere la direttrice Lecco - Sondrio dovrà invece essere seguito il percorso riportato nella mappa 5.

La direttrice ( Lecco / SS36 Sondrio) con le seguenti vie percorribili: via Balicco (Centro Commerciale Meridiana), via XI Febbraio, via Papa Giovanni XXIII, via Montanara, via Pasubio, via Aldo Moro fino a ingresso attraversamento San Martino.

Impianti termici: le limitazioni

Riconfermate infine anche tutte le limitazioni previste in materia di utilizzo degli impianti termici e dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (stufe e caminetti) con l'ulteriore introduzione del divieto di nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa, stufe a pellet, caminetti e stufe a legna con prestazioni emissive inferiori alla classe "quattro stelle" a partire dal 1° gennaio 2020. L'utilizzo di generatori di calore di classe "tre stelle" sarà pertanto consentito solo entro e non oltre il 31 dicembre 2019. Opportuno è ricordare inoltre che già dal 1° ottobre dello scorso anno era stato esteso a tutto l'anno l'obbligo di utilizzo di pellet di qualità, conforme alle classe A1, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kw.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito di Regione Lombardia oppure contattare il corpo di Polizia locale al numero 0341 481343 (Move-In) o il servizio ambiente al numero 0341 481312 (impianti termici e combustione all'aperto).

