Come Higuain e compagni: i bambini di Abbadia star a "Quelli che il calcio"

Grande festa domenica pomeriggio ad Abbadia Lariana, dove l'arrivo delle telecamerre e della troupe di "Quelli che il calcio" si è trasformato in un grande happening.

Tutto il paese, infatti, bambini, genitori e nonni, si è dato appuntamento al campo sportivo di Via della Quadra per i collegamenti in diretta con la nota trasmissione di Rai Due. I ragazzi del Centro Sport delle squadre Under 10 e Under 12 hanno avuto l'onore e il piacere di simulare i gol delle formazioni di Serie A, in testa quello di Higuain per il raddoppio del Milan sul Chievo, andato in onda in diretta e riuscito perfettamente.

"Quelli che" ha confermato, oltre il lato sportivo, anche la sua vena goliardica, con una simpatica dimostrazione di biroce lungo la discesa di Via Di Vittorio. A condurre il tutto il popolare Dj Angelo, qui nelle vesti di Mimmo Magistroni.

Soddisfazione per la riuscita della giornata sia per i bambini, che sono diventati attori protagonisti sulla rete nazionale, sia per il Centro Sport Abbadia del presidente Luca Donato, presente con tutti i consiglieri, lo staff e i collaboratori. Proprio nella giornata di sabato il sodalizio ha dato il via all'intensa attività agonistica della stagione 2018/19.