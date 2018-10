Lecco, raccolta del vetro posticipata a venerdì 2 novembre

Il Comune di Lecco informa che in occasione della festività di giovedì 1° novembre la raccolta del vetro in programma nella zona 3 verrà posticipata a venerdì 2 novembre. Si raccomanda pertanto ai cittadini di non esporre il vetro la sera di mercoledì 31 ottobre e il mattino del 1° novembre.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta dei rifiuti è possibile telefonare al numero verde di Silea Spa 800 004 590 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18 o scrivere a callcenter@sileaspa.it.