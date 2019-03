Consegnati alla Caritas i viveri raccolti dagli alunni della Valle San Martino

Dopo la Settimana dei valori la raccolta viveri per la Caritas a sostegno delle persone in difficioltà. Si è concretizzata nei giorni scorsi un'importante azione di solidarietà che ha visto protagonisti gli alunni della valle San Martino, in particolare quelli delle classi seconde e terze medie di Calolziocorte, Vercurago, Torre De' Busi e Carenno che fanno capo all'Istituto comprensivo.

Coordinatore dell'iniziativa è stato il docente Massimo Tavola della "Manzoni" che ha potuto contare sull'impegno di tanti colleghi e sulla collaborazione di Michele Franceschini, ora in pensione e referente responsabile della Caritas di Foppenico insieme alla moglie Lucia Rizzo e ad altri volontari.

Una ventina di scatoloni contenenti pasta e cibo sono il frutto della raccolta a Torre e a Calolzio. Un'altra decina di contenitori di viveri sono arrivati alla Caritas da parte di Carenno e Vercurago con le loro attività.

«Un grazie particolare per l'impegno nella raccolta va alla professoressa Paola Maggi di religione - commenta Tavola - Vedere molti ragazzi impegnati in buone azioni è un grande segnale positivo e di speranza. Ricordiamo che l’attenzione al prossimo è uno dei principali valori da trasmettere alle giovani generazioni, compito non sempre facile. Ecco uno dei grandi scopi della Settimana dei valori, che anche quest’anno è stata possibile grazie all’operato di decine di volontari e docenti responsabili di sede».

Nella Settimana dei valori gli studenti hanno potuto incontrare gli operatori di diverse associazioni che operano con merito sul territorio della Valle San Martino.

«Come si vede nelle foto, siamo riusciti con questa iniziativa a dare una mano al volontariato del nostro territorio, in particolare alla Caritas - conferma sempre Massimo Tavola - Speriamo che in futuro molti nostri alunni possano diventare i prossimi volontari delle varie associazioni, o almeno dei buoni cittadini sensibili e attenti al loro prossimo. Un seme è stato gettato, ed è un investimento nel futuro delle nostre comunità».

Gallery