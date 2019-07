Raccolte in poche ore 250 bottigliette d'acqua per i bisognosi

Non poteva esserci esordio migliore per la raccolta di bottigliette d'acqua a favore di persone bisognose promosso dall'associazione "Brivio che dona" in questi giorni di grande caldo. Nella sede sul Lungoadda sono state raccolte questa mattina ben 250 contenitori da mezzo litro che hanno riempito l'auto con la quale i volontari hanno portato le bottigliette agli amici City Angels di Lecco. L'iniziativa è stata infatti ideata a livello territoriale proprio dal gruppo guidato da Marco Visentin.

«Pochi giorni fa un clochard è morto per il caldo fuori dalla stazione di Milano, e questo è disumano - hanno commentato i City Angels - I senzatetto conservano la bottiglietta e la riempiono poi alla fontana, ma quando si rompe è un problema, perché non hanno i soldi per ricomprarla. Alcuni di loro sono anziani, altri non possono più entrare nei centri commerciali per rinfrescarsi.

Servono piccoli gesti di amore e solidarietà nelle nostre città, a partire da questi giorni di emergenza per il caldo. Grazie di cuore ai Briviesi, a Ornella, a Marco e ad Ilaria del Bar centrale di Brivio per averci donato l’acqua da distribuire».

Le bottigliette d'acqua potranno essere donate anche durante tutto il mese di luglio, sempre facendo riferimento alla sede dell'assocazione "Brivio che dona" nella sede di piazza Frigerio 5 sul lungofiume, ogni martedì mattina.

«Chi non potesse portarcele il martedì in sede può contattare direttamente la sottoscritta - commenta la volontaria briviese Ornella Pozzoni - insieme agli altri volontari procederemo al ritiro. Intanto possiamo dirci davvero molto soddisfatti di questa prima giornata di raccolta: 250 bottigliette d'acqua sono davvero un ottimo risultato, un contributo concreto per aiutare chi ha bisogno». (Vedi foto)

Gallery