"Share the Journey": la discesa dei Ragni dal Pirellone chiude la festa in piazza

Un flash mob della Caritas con musica e danze di giovani vestiti da scimmie per sollecitare i cittadini a considerare l’incontro con lo straniero in modo diverso. E poi l’evento più atteso: la discesa dal 31° piano del Grattacielo Pirelli, sede del Consiglio Regionale, da parte dei Ragni di Lecco.

In piazza Duca d’Aosta diversi i cittadini che si sono dati appuntamento per assistere all’impresa dei maglioni rossi nell’ambito delle iniziative per la campagna a favore della convivenza nelle nostre città “Share the Journey” di Caritas Internationalis.

L’evento di oggi è stato promosso dalla Caritas Ambrosiana per favorire la “cultura dell'incontro” nelle comunità da cui i migranti partono o ritornano, in quelle in cui transitano e in quelle in cui scelgono di stabilire le loro case.

«Tutti insieme dobbiamo ricostruire un nuovo senso comune. Non partendo dalla paura, che è sempre una cattiva consigliera, ma dal coraggio del nostro patrimonio di valori che è la nostra più autentica identità» ha spiegato Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana.

Nel corso dell’’iniziativa è stato anche presentato, con musiche e danze tribali il concorso “Scendi dalla pianta”, che invita i cittadini a condividere “i buoni incontri che quotidianamente capita a tutti di fare con una persona diversa per colore della pelle, cultura, religione, storia”.

«E’ bello e importante che la casa dei lombardi, il Consiglio regionale – ha detto il Vicepresidente del Consiglio Carlo Borghetti – abbia ospitato questa manifestazione. Oggi l’invito è quello di essere più attenti a quelle che sono le realtà delle persone che vivono attorno a noi. Quelle che conosciamo da sempre come quelle che sono arrivate da poco nelle nostre comunità. Vivere insieme è possibile. Dobbiamo solo scendere dalla pianta e renderci conto di chi ci vive accanto».

I partecipanti al concorso dovranno inviare, entro il 15 settembre, un’immagine con una didascalia o una breve storia del loro incontro alla pagina web https://share. caritasambrosiana.it/scendi- dalla-pianta/.

Le dieci fotografie che avranno ricevuto più voti andranno in finale, dove saranno valutate da una apposita giuria.

