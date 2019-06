Rally spettacolo al Lavello, successo per Autoaltalenando

Il rombo dei motori a sostegno della solidarietà. Successo per la manifestazione di rally Autoaltalenando (nelle foto) che si è tenuta oggi in zona Lavello a Calolziocorte a favore di "Insieme per Benedetta", onlus impegnata ad aiutare alcuni bambini disabili del territorio con 14 progetti mirati di fisioterapia, piscina e musicoterapia. Sport e passione per le quattro ruote alleate dunque per un obiettivo lodevole.

I presenti hanno potuto provare l'ebbrezza del rally lungo il circuito allestito nel piazzale Marinai d'Italia. Molto apprezzata anche l'esposizione di auto d'epoca e gli stand di modellismo curati dal gruppo Too Drift di Calolzio, senza dimenticare l'ottimo servizio ristoro.

«I partecipanti sono stati ancora di più rispetto alla prima edizione andata in scena a Cisano - commenta Vanessa Marchetti, tra i volontari impegnati nell'evento (nella foto di gruppo) - Dopo un lungo lavoro preparatorio, siamo ora molto soddisfatti del risultato ottenuto. Ringraziamo tutti coloro che sono venuti a trovarci sostenendo così la onlus "Insieme per Benedetta"».

Gallery