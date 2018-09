Il lago, i monti, la passione per la bici: la carica dei 500 alla "RandoLario 2018"

Successo di partecipazione, oggi, domenica 23 settembre, alla "RandoLario 2018", la più celebre randonée ciclistica del territorio organizzata dal Bike Team Formaggilandia2, quest'anno valida come prova del "Ciclo fachiro 2018". L'evento è stato proposto nell'insolita veste settembrina poiché rinviato per maltempo lo scorso marzo.

Alla partenza si sono presentati in circa 500. Proposto il classico periplo del Lario di 200 chilometri, ma anche un percorso di 100 km per i "meno allenati" e 70 km (la "RandoAdda sulle tracce di Leonardo") per gli amanti della mountain bike. Scenari unici per le centinaia di partecipanti tra lago, monti e cittadine.

La partenza è avvenuta questa mattina dall'oratorio San Luigi di Maggianico. La manifestazione è non competitiva ma assegna l'11° Trofeo Pedalando con Sebastian e il 3° Trofeo Ivan Fiorini a.m., e si concluderà in serata.