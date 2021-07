Dalla passeggiuata naturale nel Parco Valentino ai Piani Resinelli alla geo escursione sui sentieri della Grignetta, passando per diversi eventi tra cui uno spettacolo di marionette, "Dante in Grigna" e i concerti di fine estate. Sono questi alcuni degli appuntamenti della rassegna turistico culturale "Un’Estate da vivere nel cuore delle Grigne 2021" giunta alla seconda edizione e al via sabato 24 luglio con una doppia visita alle ore 10 e alle 14 al Parco Valentino. Gli enti organizzatori sono la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino guidata dal presidente Carlo Greppi e i Comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Mandello del Lario e Lecco.

Nel ricco menù dedicato alla riscoperta di alcune delle località montane di maggior pregio naturalistico e paesaggistico del nostro territorio sono previste passeggiate culturali, escursioni con guida, spettacoli, film all'aperto, mostre e altro ancora (come riportato nella locandina).

"La finalità delle iniziative in calendario è quella di migliorare l'attrattività turistica del territorio, per offrire ai visitatori nuovi stimoli e spunti di interesse per rafforzare la permanenza ai Piani dei Resinelli e sulle montagne lecchesi, oltre lo stretto tempo necessario per le tradizionali gite sui sentieri e i picnic nella natura - spiegano i promotori di Un’Estate da vivere nel cuore delle Grigne 2021 - Il cuore della maggior parte delle passeggiate è il parco Valentino per valorizzarne l’aspetto naturalistico (osservazione e riconoscimento di flora e fauna), artistico, geologico, di orientamento e paesaggistico, tenuto conto della nuova passerella panoramica".