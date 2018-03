Il record del C3 di Vassena compie 70 anni. Una grande mostra lo ricorderà

Sono passati ben 70 anni. Lunedì 12 marzo ricorrerà il settantesimo anniversario del record mondiale di profondità stabilito dal grande inventore malgratese Pietro Vassena con il suo bastiscafo C3 ad Argegno, raggiunta la quota di -412 metri. Un'impresa che seppe diventare leggenda.

Il Comune di Malgrate, in testa il sindaco Flavio Polano, in collaborazione con l’Associazione culturale "Luce nascosta", la Famiglia Vassena e alcune realtà qualificate del territorio (come la Proloco Malgrate e la Canottieri Lecco), celebrerà la ricorrenza, e la figura del suo illustre cittadino, attraverso una grande mostra.

Esposizione con reperti originali

Con straordinarie immagini e reperti originali di prototipi, moto e motori, l'esposizione si terrà nella "Quadreria Bovara-Reina" di via San Dionigi dal 13 maggio sino a domenica 22 luglio.

A curare la mostra sarà Mauro Rossetto, direttore Servizi e attività del Sistema museale urbano lecchese. I contenuti saranno definiti da un Comitato scientifico che comprende, oltre al curatore, ricercatori e studiosi di prestigiose istituzioni culturali come il Politecnico di Milano e Lecco con il professor Edoardo Rovida, il Museo nazionale della scienza e della tecnologia di Milano con il professor Marco Iezzi, la Famiglia Vassena e, per l'Associazione Luce nascosta, l'architetto Francesca Turchi responsabile del progetto espositivo e il presidente Carlo Cantoni responsabile della didattica e degli eventi collaterali.

Il 18 marzo la "Rosina" a Bellagio

Ad aprile se ne saprà di più ma il comitato promotore e il comitato scientifico della mostra lanciano un appello: chiunque abbia vissuto lo storico momento del record di Argegno o avesse ricordi e altri tipi di testimonianza sulla personalità e la vita di Pietro Vassena, può contattare direttamente la segreteria al 329 0470041 (mostravassena@gmail.com) oppure Marco Corti, responsabile della comunicazione, al 335 7806970.

Domenica 18 marzo, alla darsena di Loppia di Bellagio, aprirà al pubblico "Rosina", ultima gondola lariana, che quel 12 marzo 1948 partecipò al record del C3 come imbarcazione di supporto. A bordo saranno esposte immagini d'epoca.

