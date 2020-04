Danni del maltempo, 20.000 euro per Introbio

Al via la seconda tranche di interventi in programma quest'anno per porre rimedio ai danni del maltempo che nell'ottobre del 2018 colpì anche la Valsassina. Come reso noto da Regione Lombardia, al comune di Introbio verranno destinati 20.000 euro.

«Ammonta complessivamente a circa 28,5 milioni di euro il Piano di interventi predisposto dalla Regione Lombardia, in base alle segnalazioni giunte da Comuni ed enti locali, e approvato dal Dipartimento della Protezione Civile per

un totale di 131 interventi nei comuni colpiti dagli eccezionali avvenimenti atmosferici avvenuti tra il 29 e il 30 ottobre del

2018, la cosiddetta tempesta Vaia» - ha fatto sapere Pietro Foroni, assesore regionale a Territorio e Protezione civile.

Le opere finanziate riguardano 84 Comuni tra le province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia Sondrio e Varese. Il

finanziamento rientra in un Piano triennale 2019-2021 stilato ad hoc per la Vaia, di cui questa è la seconda tranche. Nel 2019 erano stati infatti finanziati interventi per un totale di 36 milioni di euro.



«Abbiamo immediatamente attivato gli Enti attuatori degli interventi (Comuni, Comunità Montane, Province e Consorzi di

Bonifica) - ha precisato inoltre Foroni - affinchè possano avviare le attività di realizzazione dei nuovi interventi o di

rendicontazione e recupero del finanziamento per quelli già realizzati a proprie spese. Il tutto in attesa di approvare altri interventi, che mancavano di documentazione essenziale, per ulteriori 3 milioni di euro».

I finanziamenti complessivi

Si tratta di finanziamenti in investimento per complessivi 81 interventi di riduzione del rischio (in 57 Comuni per circa 28

milioni di euro) e complessivi 50 interventi per lavori di somma urgenza (in 27 Comuni per poco piu' di 700mila euro).

«Nonostante l'emergenza che stiamo vivendo da ormai due mesi - ha aggiunto l'assessore - Regione Lombardia non si dimentica dei danni inflitti alla popolazione di territori già martoriati negli anni passati da eventi calamitosi straordinari».



Tra gli interventi finanziati in questo passaggio uno solo riguarda il territorio lecchese: si tratta appunto dei 20.000 euro destinati a Introbio.