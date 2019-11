Finanziati tre progetti per favorire turismo e marketing nel territorio lecchese

È stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento del bando “Lombardia to stay”. Tre di essi interessano la provincia di Lecco.

La misura, su indicazione dell’assessorato al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, mette a disposizione - complessivamente per tutto il territorio regionale - sei milioni di euro per il triennio 2019-2021 a sostegno dello sviluppo e della realizzazione dei migliori progetti di marketing territoriale volti a incrementare l’attrattività e la competitività della destinazione Lombardia. Al bando potevano aderire soggetti pubblici lombardi e soggetti privati con sede operativa in Lombardia.

I progetti finanziati sono 22 e coprono la quasi totalità delle provincie lombarde: 5 in provincia di Bergamo; 4 a Sondrio; 3 a Brescia, Como e a Lecco; 2 a Mantova, 1 per ciascuna alle provincie di Milano e Pavia.

«Si tratta di un bando che ha ottenuto un ottimo riscontro in termini di domande presentate - spiega Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda - e che con il quale abbiamo voluto offrire ai territori la possibilità di essere protagonisti. Abbiamo chiesto ai partecipanti di presentare progetti che esprimessero al meglio la "creatività lombarda". Ebbene, sono convinta che grazie al bando "Lombardia to stay" prenderanno forma progettualità innovative, in grado di attrarre turisti, valorizzare gli investimenti produttivi e finanziari. Un passo in avanti importante per rendere la nostra regione sempre più attrattiva in una chiave di marketing territoriale».

I progetti finanziati rispondono al criterio di contribuire allo sviluppo e al potenziamento degli asset dei territori di riferimento, in una logica integrata.

Sentiero, spiaggia e parco divertimenti: i tre progetti in provincia di Lecco