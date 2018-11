Nuova avventura per i Tagliaferri: dai Resinelli al Rifugio Campelli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

La passione per la montagna e per la cucina tradizionale di qualità. Con queste premesse, la famiglia Tagliaferri annuncia il via di un nuovo ed ambizioso progetto. In seguito alle grandi soddisfazioni raccolte grazie alla gestione del ‘Ristorante 2184’ presso i Piani Resinelli, la famiglia originaria di Ballabio ha deciso di ampliare il proprio impegno lanciandosi in una nuova avventura: la gestione del Rifugio Campelli presso i Piani di Bobbio.

Location storica della stazione sciistica lecchese, nata intorno agli anni ’60, il Rifugio Campelli, completamente rinnovato e pronto ad accogliere la numerosa e fedele clientela anche con il servizio di pernottamento, propone una cucina tradizionale di qualità, tipicamente montana ed apprezzata dai fruitori, e non solo, delle piste di Bobbio. “La nostra famiglia – racconta Ferdinando ‘Dado’ Tagliaferri – intraprende questa nuova avventura con il massimo entusiasmo e con tutta la dedizione necessaria, presupposti che hanno da sempre caratterizzato anche il nostro ‘Ristorante 2184’ dei Piani Resinelli. Non vediamo l’ora dell’inaugurazione”.

Uno dei motivi che ha spinto la famiglia Tagliaferri a lanciarsi in questa nuova sfida, è senza dubbio il legame affettivo che ha con la località Piani di Bobbio, dato che, tutti tra figli e nipoti, hanno trascorso l’infanzia con gli sci ai piedi, insieme al mitico Rinaldo, co-fondatore della prima scuola di sci a Bobbio. La famiglia Tagliaferri, oltre ad invitare tutti a seguire gli aggiornamenti e l’offerta del Rifugio Campelli attraverso i profili Facebook e Instagram, vi aspetta per l’inaugurazione della nuova gestione e della stagione sciistica sabato 8 dicembre dalle 10 del mattino