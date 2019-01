San Martino: terminati i lavori di manutenzione delle reti paramassi

Sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria delle opere a protezione della caduta massi nell'area del monte San Martino, affidati a maggio dello scorso anno alla ditta Strade e Ambiente srl di Chieti. Un intervento di grande portata, frutto di un accordo e di una collaborazione proficue tra Comune di Lecco e Regione Lombardia, che ha consentito la realizzazione dei lavori grazie a un finanziamento di 1,2 milioni di euro.

Le zone dell'intervento

Gli interventi si sono concentrati sulle difese passive in località Pradello, dove sono state sostituite e implementate le vecchie reti paramassi presenti, e a Rancio, dove si è trattato di nuove installazioni. I lavori, iniziati il 7 giugno 2018, sono proseguiti ininterrottamente per tutta l'estate, così previsto dal contratto d'appalto, mentre attualmente sono in corso le ultime attività di colludo statico e tecnico-amministrativo.

«Ora Lecco è più sicura»

«Lecco è più sicura - commenta l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Lecco Corrado Valsecchi. Con questo intervento di potenziamento delle reti paramassi poste a riparo della località di Pradello e del rione di Rancio abbiamo completato il secondo lotto di un più ampio intervento di tutela delle comunità che abitano a ridosso delle zone ritenute più critiche del monte San Martino. In queste settimane abbiamo avviato anche una nuova procedura volta all'ottenimento di fondi stanziati per il contrasto al dissesto idrogeologico e necessari al finanziamento di un nuovo intervento d'implementazione anche delle protezioni passive site in località Caviate».