La proposta: «Sia possibile disperdere le ceneri dei defunti nell'Adda»

Poter disperdere le proprie ceneri nel fiume Adda. Questa la proposta del gruppo civico “Cambia Calolzio” che chiede all’Amministrazione comunale di prevedere nel Regolamento di Polizia mortuaria uno spazio ad hoc per le ceneri funerarie all’interno del cimitero e la facoltà di disperderle in natura.

Un’iniziativa che prende le mosse dalla Legge Regionale 22/2003 recanti le “Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”, che prevede la possibilità di disperdere le proprie ceneri nell’ambiente.

«Alla luce di alcune sollecitazioni pervenuteci in merito ai luoghi comunali deputati alla dispersione delle ceneri dei defunti abbiamo chiesto all’Amministrazione se nei regolamenti siano individuati i luoghi dove poter dar seguito alla libera scelta di disperdere in natura le ceneri funerarie - fanno sapere i componenti del gruppo civico rappresentato in Consiglio comunale da Diego Colosimo e Daniele Vanoli - A tal riguardo, oltre ad uno spazio ad hoc interno al cimitero, così come è già stato disposto e regolamentato ad esempio da altre Municipalità attraversate dal fiume Isonzo, auspichiamo la messa a disposizione di un’area attrezzata dell’alveo del fiume Adda dove poter, nel rispetto di regole ben precise dettate dal Comune, essere disperse le ceneri mortuarie».

Secondo Cambia Calolzio si tratterebbe di un piccolo tassello nell’ambito dei diritti individuali senza costi per l’ente locale e in grado di ampliare le libertà di scelta.

«Per questo motivo auspichiamo che l’Amministrazione prenda in esame la nostra proposta modificando, eventualmente, ogni regolamento comunale rendendo esigibile da pare dei cittadini residenti tale volontà».