«Riduciamo l'Iva al 10% sulle prestazioni veterinarie come vuol fare la Spagna»

Ridurre l'Iva al 10% per quanto riguarda le prestazioni veterinarie, seguendo l'idea lanciata dal Governo spagnolo. La proposta porta la firma di Michela Vittoria Brambilla, parlamentare lecchese di Forza Italia.

«Ho pronto un emendamento, che proporrò di introdurre nella manovra, per abbassare quantomeno al dieci per cento l’Iva sulle prestazioni veterinarie oggi sottoposte all’aliquota massima» - conferma la presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, commentando la decisione del governo spagnolo di ridurre al 10 per cento l’Iva sulle prestazioni veterinarie: la misura produrrà minori entrate per 35 milioni di euro, da compensare con i proventi della tassazione ambientale. In Italia oggi l'Iva per le prestazioni veterinarie è pari al 22%.

«Del ruolo sempre maggiore che il rapporto con gli animali d’affezione ha nella nostra vita quotidiana - incalza Michela Brambilla - lo Stato purtroppo si ricorda soprattutto quando si tratta di far cassa: alle cure veterinarie si applica l’aliquota Iva massima, mentre le detrazioni previste sono così basse da rasentare l’irrilevanza, praticamente una presa in giro. Già nella scorsa legislatura - prosegue la parlamentare - primi tra tutti avevamo denunciato questo stato di cose, individuando possibili rimedi. La strada maestra, riproposta anche in questa legislatura, sarebbe a nostro avviso quella dell'esenzione dal pagamento dell'Iva di tutte le spese veterinarie in favore di animali legalmente registrati. La riduzione sostenuta dal governo spagnolo ci incoraggia ad insistere, per vedere attuato concretamente, in prospettiva, il principio dell’ ”one health”, sancito dall’Organizzazione mondiale della sanità, dall’Organizzazione mondiale della sanità animale e dalla FAO: la salute è una sola, umana e animale».