Rifiuti abbandonati al confine tra Brivio e Airuno

Nuovi episodi di rifiuti selvaggi nei comuni del territorio lecchese. L'ultima segnalazione, da parte di alcuni nostri lettori, arriva da Brivio e Airuno. Da circa un mese, cartacce, sacchi dell'immondizia, lattine e altri scarti (come segnalato anche sui social, vedi foto sopra) fanno brutta mostra di sè in zona Delna, in un'area al confine tra i due paesi.

Residenti e passanti chiedono alle autorità locali di rimuovere al più presto i rifiuti, nella speranza che altri incivili non gettino più la spazzatura per le strade o in aree verdi. E c'è chi sollecita più controlli.