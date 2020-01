La vegetazione lungo l'alveo del Caldone trasformata in una discarica

Una discarica a cielo aperto. Come tante altre presenti non solo nella nostra città, ma ormai ovunque in qualsiasi parte del mondo. È sufficiente fermarsi un attimo, anche durante una banale passeggiata, e gettare lo sguardo, spostandolo per un attimo dal proprio smartphone, a lato della strada, su una spiaggia, lungo una vallata o il letto di un fiume, per capire quanto l'umanità sia andata ormai decisamente fuori rotta.

Questa volta ci riferiamo - e le foto a corredo dell'articolo lo testimoniano - alla vegetazione a valle del parcheggio di Via Mattei a Lecco, dietro il cimitero di Castello, lungo l'alveo del torrente Caldone. Tra i rami, l'erba e le foglie si può trovare di tutto: cartoni, plastica di ogni genere, cuscini, cd, persino bottiglie di birra vuote appositamente rinchiuse in un sacchetto e abbandonate.

Inutile prendersela con gli enti pubblici, con la scarsa severità delle leggi o quant'altro: se la situazione è simile in quasi ogni angolo delle città, la colpa è della sempre più diffusa mancanza di senso civico. E la soluzione lontana.

Gallery