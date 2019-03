Rifiuti, scatta la rivoluzione in centro: ecco la guida alle novità

Scatta lunedì 25 marzo la sperimentazione attivata da Comune di Lecco e Silea che determina un cambiamento dei tempi di raccolta dei rifiuti nella sola Zona 1 (centro e lungolago). Le novità riguardano sia le utenze domestiche sia le non domestiche e coinvolgono tutte le frazioni di raccolta.

Il cittadino è chiamato a esporre i rifiuti il giorno stesso della raccolta entro le 9, mentre il titolare del pubblico esercizio o di un negozio alla chiusura notturna dopo la mezzanotte o immediatamente alla propria apertura mattutina.

La modifica, nei piani del Comune di Lecco, intende evitare, soprattutto in vista della bella stagione, la presenza di rifiuti per le strade nelle ore serali quando molti cittadini e turisti sono a passeggio. «Con la collaborazione dei cittadini e degli operatori del centro - spiegano da Palazzo Bovara - potremo garantire una città più pulita o ordinata».

Per semplificare la questione al cittadino lecchese, proponiamo una serie di domande che ci si pone riguardo questo cambiamento, con la relativa risposta chiarificatrice.

Sono un cittadino che rientra a casa alle 20. Posso esporre i miei rifiuti a quell'ora? NO, i rifiuti possono essere esposti solo il giorno della raccolta, da mezzanotte fino alle 9.

Ho un negozio e chiudo alle 19. Posso esporre i miei rifiuti come facevo prima? NO, i rifiuti devono essere esposti il giorno della raccolta, dalla mezzanotte, o all'apertura del proprio negozio.

Ho un negozio che apre alle 10.30. Posso esporre i rifiuti a quell'ora? SÌ, ma non oltre le 10.30, perché questo è l'orario massimo di esposizione, valido per i soli negozi che aprono a quell'ora.

Ho un bar e chiudo alla 1. Devo aspettare la mattina successiva per esporre i rifiuti? NO, i bar e tutti i pubblici esercizi, come anche tutti i cittadini, possono esporre i rifiuti a partire da mezzanotte.