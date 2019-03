Rilascio del passaporto con procedura d'urgenza: "le regole" diffuse dalla Questura

Un vademecum per snellire le domande dei passaporti con procedura d'urgenza. Lo ha diffuso oggi la Questura di Lecco in una nota stampa dove si parla appunto di “Disposizioni in merito al rilascio del passaporto con procedura d’urgenza”, segnalando la priorità concessa alle prenotazioni online degli appuntamenti.

«Per evitare inutili attese, opportunamente si precisa che le domande per ottenere il rilascio del passaporto con procedura d’urgenza verranno accettate allo sportello, con allegata documentazione comprovante l’effettiva necessità, solo per le seguenti motivazioni: 1) Viaggio per motivi di salute (viaggio extraeuropeo); 2) Viaggio per motivi di lavoro (viaggio extraeuropeo); 3) Viaggio per motivi turistici (viaggio extraeuropeo; per il titolare di biglietto aereo, recante data di partenza entro il mese dalla presentazione allo sportello)».

Le istanze in questione, nel numero massimo di 15 al giorno, verranno ricevute dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13. «Verrà comunque sempre assicurata la priorità a coloro che hanno provveduto alla prenotazione on line dell’appuntamento». L'ufficio competente si trova in via Leonardo Da Vinci 2.