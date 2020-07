Rinnovata la partnership tra Lario Reti Holding e Anaci Lecco

È stata rinnovata in questi giorni la partnership tra Lario Reti Holding spa, la società che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Lecco, ed Anaci Lecco, l’associazione a cui aderiscono un centinaio di amministratori condominiali del territorio. La partnership, avviata lo scorso anno, è finalizzata a sviluppare forme di reciproca collaborazione con l’obiettivo di migliorare il servizio all’utenza e favorire una sensibilizzazione dei cittadini al tema dell’acqua, quale preziosa risorsa da utilizzare in modo responsabile.

«La continuazione del dialogo e della collaborazione instaurata in questi anni con gli amministratori condominiali di Anaci ci consentirà di raggiungere un comune obiettivo: migliorare il nostro servizio e favorire una sempre più matura consapevolezza circa il valore dell’acqua e l’importanza di una educazione al suo consumo» - afferma Vincenzo Lombardo, direttore generale di Lario Reti Holding.

«Siamo felici di poter proseguire nel rapporto collaborazione con Lario Reti Holding, in relazione al ruolo primario che svolge sul territorio - sottolinea Marco Bandini, presidente di Anaci Lecco - Il bene acqua è una delle risorse di cui tutti i cittadini, e quindi i nostri condomini, fanno uso quotidianamente. Una risorsa che, anche alla luce del periodo dell’emergenza Covid-19, si è rivelata quanto mai indispensabile. Collaborare con Lario reti Holding significa mettere in condizione i nostri iscritti di informare sui servizi innovativi che l’azienda sta sviluppando: dal servizio Avvisami all’installazione dei nuovi contatori integrati con telelettura».

A breve L'associazione degli amministratori di condominio organizzerà un webinar con i responsabili di Lario Reti Holding per approfondire questi ed altri aspetti.