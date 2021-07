RioTime fa il botto: quattromila persone per la prima edizione dello street food

"Buona la prima" per RioTime, tre giorni di festival dedicato al cibo di strada d’eccellenza e alla musica rock, che, almeno stando alle stime degli organizzatori, ha riunito circa quattromila persone all’interno all'interno del parco del Centro Sportivo Intercomunale "Rio Torto" di Valmadrera e Malgrate, «in totale sicurezza».

13 truck di Food Streeat ® specializzati in cibo di strada e birre artigianali provenienti da tutto il Paese, 40 membri dello staff e tutto esaurito per la prima data del tour di Cover Me Live, il contest organizzato da Noi & Springsteen che porta tra il pubblico l’energia di The Boss grazie alle cover degli artisti in gara.

L’iniziativa, promossa dalle Pro Loco di Valmadrera e Malgrate e dai rispettivi Comuni, sta già strizzando l’occhio al 2022 con una seconda edizione fatta di innovazione, natura e soprattutto convivialità.