I suoi colori ravvivano l'autunno: Dandy Sgargiante è tornato in città

La notizia ha fatto subito il giro dei social network: Dandy Sgargiante è tornato in città. Uno dei personaggi più noti a Lecco per via della sua eccentricità, è tornato ad animare le vie del centro con i suoi completi originali e colorati nei quali passare inosservati sarebbe impossibile.

Dandy Sgargiante, al secolo Thomas, pistoiese di mezza età ed ex antiquario, aveva abbandonato il nostro territorio due anni fa, nell'agosto 2016, tornando nella sua terra d'origine, la Gran Bretagna (è scozzese).

La sua popolarità a Lecco - e non solo - è certificata anche dalla presenza di una pagina Facebook a lui dedicata (oltre 1.550 "mi piace"), nella quale sono state caricate foto dei leggendari outfit colorati che lo hanno trasformato nel personaggio di "Dandy Sgargiante". E chissà che ora, dopo il suo ritorno nella città del Manzoni, la suddetta pagina non torni a essere aggiornata con regolarità.