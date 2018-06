Sala fumatori all'ospedale, la Fp Cgil: «Non è una priorità»

«Scopriamo dai giornali che l'Asst di Lecco spenderà 18mila euro per adibire un locale dell'ospedale a sala fumatori».

È polemico Catello Tramparulo, segretario generale della Fp Cgil provinciale in merito alla notizia circolata nei giorni scorsi, contestata anche da altre unioni sindacali e confermata dalla direzione della struttura ospedaliera. «Questa informazione non è mai stata condivisa nemmeno con la Rsu, e soprattutto le risorse pubbliche non possono essere usate in questo modo. Ci sono delle priorità. Per esempio quei soldi si possono usare per migliorare le attrezzature dei lavoratori».

La Fp Cgil, unica tra le sigle sindacali, ha chiesto di incontrare il commissario dell'Asst Paolo Favini, insediatosi da poco, dopo il trasferimento del direttore generale Stefano Manfredi. Perché la spesa i fumatori non è l'unico problema che i sindacalisti metteranno sul tavolo. «Il personale ha difficoltà a coprire i turni - denuncia Tramparulo - Si sta chiedendo di saltare i recuperi ore ma lavoratrici e lavoratori hanno centinaia di ore da recuperare. Questo è un problema anche per la loro salute. Pur di ripiegare alla carenza di personale si sta anche facendo una forte mobilità interna».

Resta ancora aperta la questione parcheggio. Quello attuale è troppo piccolo per tutti i dipendenti. L'ospedale aveva individuato un parcheggio alternativo gratuito a un chilometro e mezzo di distanza. «Era una buona proposta di partenza. Avevamo chiesto l'utilizzo di una navetta per permettere agli operatori di spostarsi in fretta verso la struttura. Ci era stato risposto che costava troppo. Oggi però spendono 18mila euro per la sala fumatori».