Moregallo: già salvati oltre 8.000 rospi, ma servono nuovi volontari

Proseguono le operazioni di salvataggio dei rospi nella zona del Moregallo. I volontari (coordinati dalle Gev della Provincia di Lecco), quotidianamente, raggiungono il costone di roccia a lato della Provinciale 72 per aiutare i simpatici anfibi ad attraversare la strada in sicurezza e raggiungere la riva del lago per deporre le uova (e in parte, già, a compiere il percorso inverso).

Le operazioni sono scattate a metà marzo, ma le particolari condizioni meteo della fine dell'inverno hanno ritardato di qualche giorno la discesa dei rospi: il primo "avventuriero" solitario lo ha fatto il 24 marzo al Melgone, ma l'inizio vero e proprio è databile 2 aprile con 33 rospi, diventati 130 il giorno successivo, con un picco di 248 giovedì 4.

Il "boom", prevedibile visto il clima umido e piovoso, si è avuto martedì sera: 3.575 discese, 470 salite, in totale più di quattromila rospi in movimento. Al 23 aprile 2019 (dati ufficiali) siamo giunti a 7.728 discese e 746 salite, con 239 rospi uccisi dalle auto in transito. L'attività principale si verifica al Melgone, seguita dal versante di Limonta che registra maggiore movimento rispetto a Onno e località Cipressi.

La difficoltà principale è reperire volontari disposti a dare una mano anche nelle giornate di pioggia, le più importanti perché coincidenti con il flusso maggiore di discese di rospi verso il lago. Nelle ultime giornate sono intervenuti fino a 20 volontari contemporaneamente, ma come spiega uno degli organizzatori, Nello Fumagalli, c'è sempre bisogno di aiuto. Nella serata di ieri, martedì 23 aprile, a causa della carenza di volontari, trenta rospi sono morti investiti dalle auto.

Chiunque volesse contribuire al salvataggio dei bufo-bufo può consultare la pagina Facebook I rospi del Moregallo.