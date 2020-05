Riaprono La Valletta e la rocca di San Girolamo

Riapre la salita delle cappellette per la Valletta e la Rocca dell'Innominato, in località San Girolamo. Il Comune di Vercurago ha diffuso oggi un documento (vedi nel pdf sotto il testo integrale) per chiarire alcune aspetti relativi alla cosiddetta "Fase 2" al via domani, lunedì 4 maggio.

Tra le novità più importanti c'è proprio quella relativa alla località di Somasca, importante meta religiosa. Qui, appena iniziata l'emergenza Covid, era stato transennato il passaggio che porta alla chiesa della Valletta allo scopo di evitare pericolosi assembramenti e disincentivare l'uscita di casa a tutela della salute pubblica. La basilica più a valle era comunque rimasta sempre accessibile. Ora si riaprono al transito pedonale gli altri luoghi sacri e la salita al castello, ma sarà sempre necessario mantenere il giusto distanziamento sociale.

Riapre il cimitero, resta sospesa l'attività della biblioteca

L'Amministrazione guidata dal sindaco Paolo Lozza ha inoltre precisato alcuni aspetti relativi all'attività motoria: è permesso uscire di casa per una passeggiata o una corsa, ma solo individualmente e con inizio dell'attività dal proprio domicilio. Aprono il cimitero comunale, l'ecocentro e la casetta dell'acqua, mentre le attivià del centro sportivo e della biblioteca restano ancora sospese.

