Vigili del fuoco, distaccamento di Bellano in festa per Santa Barbara

Anche i Vigili del fuoco di Bellano in festa per Santa Barbara. Domenica 1° dicembre al distaccamento dell'Altolago si è svolta la celebrazione per la patrona. Alla cerimonia hanno partecipato circa 120 persone tra operativi e componenti dell'Associazione Nazionale VdF in Congedo delle province di Lecco, Como e Sondrio.

Durante la cerimonia il parroco Don Cesare Terraneo ha benedetto il nuovo gommone da 7 metri con motore 150 cv acquistato dall'associazione "Corpo Volontari di Polisoccorso Bellano" con il supporto del contributo della Regione Lombardia e donato al distaccamento Vigili del fuoco di Bellano.

